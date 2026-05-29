Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji, sıcaklıkların bazı bölgelerde 7 dereceye kadar düşeceğini açıklarken, 76 ilde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. 8 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde etkisini gösteren bahar havasının yerini serin ve yağışlı hava alacak.
SICAKLIKLAR 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve doğu bölgelerde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
76 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Bugün yalnızca Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de bulunan 5 il dışında yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı.
8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Artvin, Giresun, Rize, Trabzon, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
KUVVETLİ RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Yağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Kilis, Gaziantep ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.
Uzmanlar, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
