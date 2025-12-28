Bayraktar Kızılema akıllı filo otonomisiyle kol uçuşunu başarıyla tamamladı

GÖRGÜN: DÜNYADA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR KABİLİYET DAHA BAŞARIYLA HAYATA GEÇİRİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Gök Vatan'da dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir kabiliyet daha başarıyla hayata geçirildi. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma Projesi kapsamında; Kızılelma İnsansız Savaş Uçaklarımız, Azra Milli Data Linki (MDL) üzerinden birbirleriyle haberleşerek sürü İHA komutu altında devriye görevini tamamen otonom şekilde icra etti. Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki Kızılelma ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Ortaya konan bu yetenek; otonomi, güvenli veri paylaşımı, görev koordinasyonu ve yapay zeka destekli sürü kabiliyetleri alanlarında ulaştığımız ileri mühendislik seviyesinin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda bu adım, insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilen, görev paylaşımı yapabilen ve geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek bir yapıya evrilmesinde kritik bir eşik niteliği taşımaktadır. Milli teknolojiyle geliştirilen bu kabiliyet, Türkiye'nin savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tarihi başarıda emeği geçen Baykar ailesini, mühendislerimizi ve tüm savunma sanayii ekosistemimizi gönülden tebrik ediyorum. Gök Vatan'da yapay zeka ile güçlenen otonomi, geleceğin hava gücünü bugünden inşa ediyor" dedi.

BURHANETTİN DURAN: ÜLKEMİZİN YILDIZI PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Ülkemizin savunma sanayiinde yıldızı parlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen #MilliTeknolojiHamlesi, savunma sanayiinde Türkiye'yi takip eden değil, yön veren bir ülke konumuna taşımıştır. İki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi, mühendislik gücümüzün, yapay zeka kabiliyetimizin ve stratejik vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.