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AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı

AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı
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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK SAGE yapımı BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat ile atış testini başarıyla tamamladı. Hareketli hedefe karşı yapılan testte yerli mühimmat ve platform entegrasyonu bir kez daha kanıtlandı.

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Tiha, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın sanal medya hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'nın atış testine ilişkin görüntü paylaşıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda AKINCI TİHA'nın görüntülerine yer verilerek, "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK mühimmatının hareketli hedefe karşı sergilediği başarılı performans; milli platformlarımız ile yerli ve özgün mühimmatlarımız arasındaki entegrasyon kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği bulunan TÜBİTAK SAGE ve Baykar ekiplerini tebrik ediyor, savunma sanayiimizin kritik teknolojilerdeki yetkinliğini güçlendiren çalışmaların devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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