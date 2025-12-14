Haberler

SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen test atışlarının başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla icra edilen test atışlarında hedefleri başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teste ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gökyüzünde milli iradenin imzasının bir kez daha atıldığını belirtti.

Görgün, "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Elde edilen başarının, Türkiye'nin kararlılığının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Görgün, "Emeğiyle bu tabloyu mümkün kılan Baykar ve TÜBİTAK SAGE ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, göklerde de kendi yolunu kendi çizmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Atar - Güncel
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
title