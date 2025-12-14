SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla icra edilen test atışlarında hedefleri başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teste ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gökyüzünde milli iradenin imzasının bir kez daha atıldığını belirtti.

Görgün, "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Elde edilen başarının, Türkiye'nin kararlılığının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Görgün, "Emeğiyle bu tabloyu mümkün kılan Baykar ve TÜBİTAK SAGE ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, göklerde de kendi yolunu kendi çizmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.