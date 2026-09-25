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Baykar, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ve 15 teknisyeni mezun etti

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Baykar, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ve 15 teknisyeni mezun etti
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Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 teknisyen kursiyer, Baykar'ın Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki eğitimi tamamlayarak mezun oldu. Baykar, 2023'te imzalanan AKINCI TİHA sözleşmesi kapsamında eğitim, teknik destek ve lojistik hizmeti sağlayacak.

Baykar, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyerin mezun olduğunu açıkladı.

Baykar, söz konusu eğitim faaliyetine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular. Kursiyerlerimizi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.

Bu kapsamda, Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Ordusunun envanterine girecek. Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

Kaynak: AA
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