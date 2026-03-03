Haberler

İzmir'de öğrenciler atık kumaşlardan diktikleri seccadeleri ramazanda hediye ediyor

İzmir'de öğrenciler atık kumaşlardan diktikleri seccadeleri ramazanda hediye ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesindeki lise öğrencileri, atık kumaşları değerlendirerek ramazan etkinlikleri kapsamında seccade dikiyor ve bunları vatandaşlara hediye ediyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde lise öğrencileri, atık kumaşlardan seccade dikerek vatandaşlara hediye ediyor.

Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında okul bünyesinde kurulan Moda Sokağı'nda çalışmaya başladı.

Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğrencileri, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda atık kumaşları, kırkyama tekniğiyle birleştirerek seccade hazırlıyor. Seccadeler tespihlerle birlikte ilçe sakinlerine evlerinde teslim ediliyor.

Okul müdürü Seyhan İlgen AA muhabirine, öğrencilerin mesleki bilgilerini, toplumsal fayda ve manevi değerlerle birleştirmesini önemsediklerini söyledi.

Okul genelinde hakim olan sıfır atık felsefesini moda tasarım atölyesinde manevi bir boyuta taşıdıklarını belirten İlgen, "Burada sadece dikiş faaliyeti değil atık bir malzemenin sabır ve estetikle nasıl mukaddes bir emanete dönüştüğüne şahitlik ediyorsunuz. Gençlere israfı ihsana dönüştürme bilincini bu tezgahlarda kazandırıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Erkan Oruç ise bu çalışmayla hem israfı önlediklerini hem de ramazan ayının yardımlaşma ruhuna katkı sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı

Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı