Bayburt ve Trabzon'da kar etkili oldu
Bayburt ve Trabzon'un yüksek kesimlerine düşen kar, dağları beyaza bürüdü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalar yapıyor.
Bayburt ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı. Şehir merkezini çevreleyen beyaz örtüyle kaplı dağlar, dronla görüntülendi.
Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinin yüksek kesimlerine de kar düştü.
İlçeye bağlı Sarmaşık ile Dağönü mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan iki mahallenin yolunu açmak için çalışma gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci