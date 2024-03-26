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Bayburt Üniversitesi Marşı Tescillendi

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Bayburt Üniversitesi Marşının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce resmi olarak tescillendiği bildirildi.

Bayburt Üniversitesinden yapılan açıklamada, sözleri Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sinem Miraç Öztürk'e, bestesi müzik öğretmeni Serhan Öztürk'e ait olan, müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Bayburt Üniversitesi Marşının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce resmi olarak tescillendiği belirtildi.

Lansmanı 2023-2024 akademik yılı akademik ve idari personel taltif töreninde gerçekleştirilen, klibi YouTube'da yayınlanan Bayburt Üniversitesi Marşı'nın, Sanat ve Tasarım Fakültesinin girişimleriyle Musiki Eserlerine Ait Kayıt-Tescil Belgesi almaya hak kazanarak resmen Bayburt Üniversitesi adına telif edildiği aktarılan açıklamada, eserin, Dede Korkut destanlarının kültürel, edebi, sosyal ve ilmi mirasını yaşatma ilkesini konu edinen Bayburt Üniversitesi vizyonunu anlattığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun en önemli kültür ve bellek aktarıcısı hep ezgiler olmuştur. Sözlü kültür dönemlerinden beri değerlerin ve yaşamın kodlandığı ezgilere, Dede Korkut'un kopuzu ile miras bıraktığı edebi külliyattan alışığız. Dede Korkut'un manevi mirasından ilhamla bestelenen Bayburt Üniversitesi Marşı'nın tescil edilmesi gurur verici bir gelişmedir. Söz, beste, seslendirme ve tescil süreçlerinde emeği geçen hocalarımıza, paydaşlarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Marşımızın klibini henüz izlemeyen paydaşlarımızı da üniversitemizin kurumsal YouTube kanalına davet ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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