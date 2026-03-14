Haberler

MEMLEKET SOFRASI - Lor dolması

MEMLEKET SOFRASI - Lor dolması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un coğrafi işaretli lezzetlerinden lor dolması, özel günlerde sıkça tercih edilen bir ana yemek olarak dikkat çekiyor. Yapımında kullanılan 'evelik' otu ile hazırlanan lor dolması, yöresel mutfağın önemli bir parçası.

Bayburt'un coğrafi işaretli lezzetlerinden lor dolması, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Bayburt'un coğrafi işaretli yemeklerinden lor dolmasının yapımı anlatıldı.

Kentin önde gelen lezzetleri arasında bulunan ve 2017'de coğrafi işaret alan lor dolması, yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan ve severek tüketilen bir ana yemek olma özelliği taşıyor.

Yemeğin yapımında kullanılan "evelik" otu da yörede aynı zamanda "efelek", "labada", "develek" gibi isimlerle biliniyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi yöresel yemek ustası Elif Kalkan, lor dolmasının bahar aylarında toplanan "evelik" bitkisinin yaprağıyla yapıldığını söyledi.

Kalkan, lor dolmasının özel günlerde daha çok tercih edildiğini belirterek, "Dolmamızın içini hazırlarken bir baş soğanı sıvı yağda kavurup bulgurunu katıp sütle beraber pişiriyoruz. Piştikten sonra taze lorumuzu, kaymağımızı, tereyağımızı, yeşil soğanımızı koyup yoğuruyoruz. Hazır olan içimizi evelikle buluşturup sarıyoruz." diye konuştu.

Yağlanmış tepsiye konulan dolmaların daha sonra fırında pişirildiğini vurgulayan Kalkan, üzerine tereyağı da eklenmesinin ardından servis edildiğini kaydetti.

Lor dolması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

1 kilogram temizlenmiş "evelik" otuYarım litre kaynar su1 kilogram lor peyniri200 gram yemeklik doğranmış kuru soğan200 gram kaymak50 gram tereyağı10 gram tuz1 demet yeşil soğanYapılışı

1. Evelik yaprakları yumuşaması için kaynar suda bir taşım haşlanır.

2. 10 gram tereyağı ile soğanlar kavrulur, üzerine bulgur ve tuz eklenir.

3. 350 mililitre su veya süt eklenerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir.

4. Lor bir kaba alınarak içerisine süt kaymağı ve haşlanmış bulgur karışımı eklenerek harmanlanır. Karışıma isteğe bağlı olarak doğranmış yeşil soğan da eklenir.

5. Bu karışım sıkılarak yaprağa sarılır. Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizilir, üzerine 150 mililitre su ilave edilerek 180 derece sıcaklıktaki fırında pişirilir.

6. Servis yaparken üzerine tereyağı eritilerek dökülür.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Suriyeli fenomen Almanya güzellik kraliçesi oldu
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa