Bayburt'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bayburt'ta dilencilere yönelik denetimlerde bulundu ve Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paraya el konuldu.
Bayburt'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilere yönelik denetimlerde bulundu.
Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paraya da el konuldu.