Bayburt'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilere yönelik denetimlerde bulundu.

Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paraya da el konuldu.