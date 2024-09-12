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Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Bayburt-Demirözü kara yolu Mutlu köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, Osman Alıcı'nın kullandığı hafif ticari araç ile Hüseyin Güzel'in traktörü çarpıştı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Güzel, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bayburt- Demirözü kara yolu Mutlu köyü yol ayrımında, Osman Alıcı'nın kullandığı 34 RV 577 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Hüseyin Güzel (64) idaresindeki 69 AAK 403 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Güzel, Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Sağlık durumu ağır olan Güzel, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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