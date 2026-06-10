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Bayburt'ta orman yangınlarına müdahale ve koordinasyona yönelik eğitim düzenlendi

Bayburt'ta orman yangınlarına müdahale ve koordinasyona yönelik eğitim düzenlendi
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AFAD Bayburt İl Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla eğitim düzenledi. Eğitimde tahliye, barınma, sağlık ve güvenlik gibi konular ele alındı.

AFAD Bayburt İl Müdürlüğünce, "Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimi" gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder tarafından İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda verilen eğitim kapsamında yaz ayarında oluşabilecek muhtemel orman yangınlarına karşı yapılacak önlemler ele alındı.

Minder, yaptığı konuşmada, son yıllarda artış gösteren orman yangınlarının sadece söndürme çalışmalarını değil, tahliye, barınma, sağlık, ulaşım, haberleşme ve güvenlik gibi birçok hayati alanı da doğrudan etkilediğini söyledi.

Olası afet anlarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir müdahale anlayışının benimsenmesinin önemine dikkati çeken Minder, sahada birlikte çalışma kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katıldığı eğitim programı kapsamında, katılımcıların kurumsal reflekslerini artırmaya yönelik sunumlar yapıldı, orman yangınlarına karşı farkındalığı güçlendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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