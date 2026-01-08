Bayburt'ta bir kişi kamyonetin kendisine çarpmasından saniyelerle kurtuldu
Bayburt'ta kontrolden çıkan bir kamyonet, eczaneye çarparken, eczanenin önünden geçen bir kişi saniyelerle kazadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Bayburt'ta kontrolden çıkan kamyonetin kendisine çarpmasından saniyelerle kurtulan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mehmet Çelebi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bir eczaneye çarptı.
Kazada araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.
Öte yandan kazadan yaklaşık 10 saniye önce bir kişinin eczanenin önündeki kaldırımdan geçmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel