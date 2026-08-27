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Bayburt'ta 12 Yıl Ceza Hükümlüsü Yakalandı

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Bayburt'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bayburt'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında hapis cezası olan R.E'nin bulunduğu adresi tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

R.E, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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