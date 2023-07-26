Bayburt'ta balık tutmak için girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu
Güncel Haberler
Sakızlı köyündeki gölete balık tutmak için gelen 72 yaşındaki İsmet Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik arama çalışmaları sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bayburt'ta balık tutmak için girdiği gölette kaybolan kişinin, 4 saatlik çalışma sonucunda cesedi bulundu.
Sakızlı köyündeki gölete balık tutmak için gelen 72 yaşındaki İsmet Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, gölet bölgesinde yapılan 4 saatlik arama çalışmaları sonucu Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bulunduğu yerden çıkartılan Aydın'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.