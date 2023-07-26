Bayburt'ta balık tutmak için girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu

Sakızlı köyündeki gölete balık tutmak için gelen 72 yaşındaki İsmet Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik arama çalışmaları sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.