Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Millet ve İrade' konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik duygularına aracılık eden kahramanca bir mücadelenin yıldönümü olduğunu belirtti. Konferansa Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs de konuşmacı olarak katıldı.

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Millet ve İrade" konferansı yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik duygularına aracılık eden kahramanca bir mücadelenin yıldönümü olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da canını ortaya koyarak hainlere engel olan tüm şehitlere rahmet dileyip gazilere şükranlarını sunan Epcim, konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs'e teşekkür ederek 15 Temmuz'daki zihniyetiyle kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de 15 Temmuz'un oluş ve kalkışma bağlamında tipik bir darbe girişimi olmasına karşın millet direnci ve kahramanlığı bağlamında tarihsel bir ilk olduğunu ifade etti.

Darbelerin demokrasi birikimine karşı en büyük yıkıcı eylem olduğunu vurgulayan Türkmen, darbelerle örselenmiş milli belleğin, kahramanlık hikayeleriyle onarılmasına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ise 15 Temmuz'da babası ve eşinin şehit olması ile iki kız kardeşinin gazilik hikayesini anlattı.

Konuşmaların ardından Gürs'e, Vali Epcim ile Rektör Türkmen tarafından plaket takdim edildi.

Konferansa, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.