Bayburt'ta 10 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bayburt'ta düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında 10 litre kaçak alkol ele geçirildi. İki şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, kent merkezinde bir ikamette yaptıkları aramada 10 şişe içerisinde 10 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci