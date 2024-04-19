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Bayburt Müftülüğü'nde Hafızlık Töreni

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Bayburt Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için tören düzenlendi. Müftü Vekili Abdullah Aksoy, 7 öğrenciye hafızlık belgesini takdim etti ve Kur'an-ı Kerim'in korunmasında hafızların önemine vurgu yaptı.

Bayburt Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp öğrenciler için tören düzenlendi.

Müftülük binasında düzenlenen törende, Müftü Vekili Abdullah Aksoy, 7 öğrenciye hafızlık belgesini takdim etti.

Aksoy, Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan kıyamete kadar korunacağını belirterek, bu sürede en büyük rolü de hafızların üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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