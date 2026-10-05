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Bayburt Heybetepe köyünde çatı yangını büyüdü, 5 evin çatısı zarar gördü

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Bayburt merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 evin çatısı zarar gördü.

BAYBURT(AA) - Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı.

Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, 5 evin çatısı zarar gördü.

Kaynak: AA
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