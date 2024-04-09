Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'ten Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memiş, mesajında, Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasına huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı ramazan ayını tamamlayarak birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olacak bayrama huzur içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır. Bayram günleri insanların aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unutup, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günlerdir. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmak görevimizdir. Ayrıca, komşularımız, ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız. Bunun içindir ki bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, Yüce Rabbimizden milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim."