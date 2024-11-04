Bayan Kahkaha Aysel Sezer: 78 Yaşında Hayata Renk Katıyor

Samsun'da yaşadığı huzurevinde "bayan kahkaha" lakabıyla anılan 78 yaşındaki Aysel Sezer, vazgeçmediği makyajı, renkli kıyafetleri ve şen kahkahası ile etrafına neşe saçıyor.

Zonguldak'ta doğan ve küçük yaşlarda İstanbul'a giden Sezer, 40 yıl yaşadığı bu şehirde kumaş ve deri fabrikalarında çalıştı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın ve Türkan Şoray'ın filmlerini izleyip onların giydiği kıyafetlerin benzerini diktirerek giyinip süslenen Sezer, diksiyon olarak da sanatçıları örnek aldı.

Samsun'a yerleşen Sezer, eşinin vefatından sonra Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamaya başladı.

Renkli giyinmeyi, makyaj yapmayı ve kahkaha atmayı çok seven Sezer, 11 yıldır yaşadığı huzurevinde "bayan kahkaha" lakabıyla tanınıyor.

Sezer, AA muhabirine, giyinip süslenmeyi ve hayatı çok sevdiğini söyledi.

"Burada gördüğüm hürmeti hiçbir yerde görmedim"

İstanbul'da çalıştığı yıllarda arkadaşlarıyla ünlüleri takip edip onlar gibi süslediklerini belirten Sezer, "Rengarenk giyiniyorduk hep. Her gittiğimiz yerde bizi zengin bir aile falan zannediyorlardı, halbuki değiliz. Şimdi halen öyle, benim çok param var zannediyorlar." ifadesini kullandı.

Makyaj yapmadan ziyarete gelenleri dahi karşılamadığını aktaran Sezer, şöyle devam etti:

"Eğer ki o anda hazırlanamayacaksam inmiyorum. Rujumu süreceğim, giyineceğim. Bir de bana daha önceden haber vermeleri lazım bir yere gideceksek, yoksa gitmiyorum. Öyle huylarım var. Etrafımdaki kişilere çok değer veriyorum. Bir de ben buradaki saygıyı, buradaki sevgiyi, burada kestiğim pastayı, burada aldığım çiçeği, burada gördüğüm hürmeti hiçbir yerde görmedim. Burası çok değerli, çok kıymetli. Kapıdan gelen gözünüzün içine bakıyor. Ne kadar sevip sevmediğini anlıyorsun. Karşılıksız sevgi, o kadar güzel bir şey ki. Senden hiçbir şey beklemeden seni seviyor, sayıyor. Bana burada 'cennet kokulu teyzem, kraliçem sultanım, bir tanem, prensesim' neler taktılar. Müdüre Hanım bile 'prenses' der. Allah bin kat razı olsun."

"90 yaşıma da gelsem bu rujumu süreceğim"

Huzurevine gelen kişilerin iltifatlarından çok memnun kaldığını dile getiren Sezer, "Hepsi öğretmen, okumuş, tahsilli. Hepsinin o kadar güzel bakışları var ki. 'Aysel Teyze ne kadar güzelsin, Aysel Teyze ne kadar bakımlısın.' dedikçe benim çok hoşuma gidiyor. Bir bayanın bir bayana iltifat etmesi kadar hoş bir şey yok. Bunlardan çok mutlu oluyorum. Giyinmeyi çok seviyorum. Tahmin ediyorum 90 yaşıma da gelsem bu rujumu süreceğim. Renkli renkli giyineceğim. Yine herkesin karşısına böyle renkli çıkacağım." dedi.

"O bizim neşe kaynağımız"

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise Aysel Sezer'in çok bakımlı olduğunu belirterek, "Çok güzel giyinir. Makyajsız asla dışarı adım atmaz ve sürekli güler. Hayatın her anından keyif almaya çalışır. Küçücük şeylerle mutlu olmaya çalışır. Gülmeyi, kahkaha atmayı çok seviyor. Biz de ona 'bayan kahkaha' diyoruz zaten. O bizim neşe kaynağımız." diye konuştu.

Gürsel, Sezer'in huzurevinin diğer sakinlerine de çoğu zaman moral verdiğini sözlerine ekledi.