Battalgazi Belediyesi, Dolamantepe Geçici Konaklama Merkezi'nde Çocuk Şenliği Düzenledi

Dolamantepe Geçici Konaklama Merkezi'nde çocuk şenliği düzenleyen Battalgazi Belediyesi, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında depremzede vatandaşların hem yaralarının sarılması hem de psikolojilerinin daha sağlıklı olması adına bir çok program düzenleyen Battalgazi Belediyesi, çocukların keyifli zaman geçirmesi ve deprem psikolojisinden uzaklaşması için konteyner kentte çocuk şenliği düzenledi.

Dolamantepe Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen çocuk şenliğinde Hacivat ve Karagöz oyunun yanı sıra yüz boyama, sandalye kapmaca, müzikli eğlence ve çeşitli oyunlar oynandı. Çeşitli hediyelerin verildiği programda çocuklar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Her daim çocukların yanında olan ve olmaya da devam eden, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü organizesinde düzenlenen programa katılan çocuklar, programın çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i çok sevdiklerini ve bu güzel programdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Çocukların bu eğlenceli anlarına AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da ortak oldu. Programa katılan Milletvekili Ölmeztoprak, "Çocuklarımız deprem psikolojisinin yanında derslerine de adapte olmaya çalışıyorlar. Bu moral motivasyonla dersleri de daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu etkinliklerimizin devamını bekliyoruz. Ben burada bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ayrıca zor bir süreçten geçiyoruz. Malatya'mızı yeniden inşa ve ihya etmeye çalışıyoruz. Bu çocuklar iyi ki var. Bu masumiyet iyi ki var. Bizlerin hayata tutunma umudu oluyor. Yıkımlar devam ederken ortaya çıkan yapımlarla beraber çok güzel bir noktaya erişeceğiz. Çocuklarımız yeni yuvalarına geçtiklerinde o zamanki mutluluklarını da hep beraber şahitlik edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA