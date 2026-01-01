Haberler

Batman ve Siirt'te eğitime 'kar' engeli

Batman ve Siirt'te eğitime 'kar' engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Batman ve Siirt'te 2 Ocak 2026'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

BATMAN ve Siirt'te, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Batman ve Siirt valiliklerinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtildi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 02 Ocak 2026 Cuma günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, valiliğin hesapları dışında görsellerin kullanılarak sahte tatil paylaşımı yapan yapanlar hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

SİİRT'TE 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN KAMU ÇALIŞANI ANNELER DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtilerek, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği; buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2025 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 17 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 17 ilimizde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak