Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti - Haberler

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Vekilliği görevini de yürüten Canalp, sabahın erken saatlerine gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Gercüş Karapınar Beldesi Belediye Başkanı Samir Özhan, kurum amirleri ve STK temsilcileri tarafından karşılandı.

İlçe ziyaretinde esnafları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Vali Canalp, ilçede yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Sinanoğlu'ndan bilgi aldı.

Vatandaşlar, Vali Canalp'ın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Vali Canalp daha sonra Hasankeyf ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Gündüz Günaydın Ekrem Canalp Hisarcık Batman Güncel Haberler

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