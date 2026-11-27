EDİRNE Valiliği görevinden Batman Valiliği'ne atanan Vali Yunus Sezer, "Köylerde ve şehir merkezinde ne ihtiyaç varsa elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği, nefesimizin yettiği kadar uğraştığımızı biliyoruz. Yapamadığımız çok iş var. Bunun mahcubiyetini taşıyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerimize girerek orada köklü değişiklikler yapamamış olmak içimde bir ukde olarak kalacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi personeliyle vedalaştı. Programda söz alan Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve meclisteki siyasi partilerin grup sözcüleri, Edirne'ye kazandırdıkları değerler ve emekleri için Vali Sezer'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gegeoğlu yaptığı konuşmada, "Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Bizim için, Edirne için sizi uğurluyor olmak biraz buruk. Ancak bu da hepimiz için yeni bir başlangıç. Yeni görevinizde çok başarılı olacağınızdan eminim. Batmanlılar bu anlamda çok şanslı. Bu süreçte kaybeden taraf biz olduk. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte görev almaktan, aynı yolda yürümekten, bu arkadaşlığı paylaşmaktan ve sizin tecrübelerinizden faydalanmaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

'EDİRNE'NİN ALTINDA TILSIMLI BİR DÜNYA VAR'

Meclis üyelerine veda konuşması yapan Vali Yunus Sezer ise "Bu veda gününde sizlerle beraber olmak beni de gerçekten hüzünlendiriyor. Sadece insanlara değil, aynı zamanda mekanlara da veda ediyoruz. Onların da bir ruhu var. Gittiğim her yerde bunu çok derin bir şekilde hissediyorum. En son dün Altınyayla'dan ayrılırken gerçekten çok hüzünlendim. Burada da aynı hüznü yaşıyorum. Buraya hizmet etmek için geldik. Kadim bir şehir. Çok güzel insanlar var. Her yerde söylüyorum; sanki Edirne'nin altında başka bir dünya, tılsımlı bir dünya var. Birisi bu dünyanın perdesini aralayacakmış gibi, şehrin sokaklarında her geldiğimde bunu hissettim. Hem mekansal olarak çok güzel, tarihi bir şehir hem de keşfedilmeyi, üzerindeki tılsımın kalkmasını, o perdenin aralanmasını bekleyen bir şehir. Bir taraftan kendisini ifade etmekten bile mahcubiyet duyan çok güzel insanları var. Onlara dokunduğunuz zaman gerçekten deryalara dalmış gibi oluyorsunuz. Edirne insanının yüce gönülleri var. Biz buradayken sizlerle beraber asıl hedefimiz, insanlarımızın gönlüne girebilmek ve onların bizden ne istiyorlarsa bunu sizlerle beraber ortaya koymaktı. Bunu kimi zaman mahallede otururken, kimi zaman köy kahvesinde bir ablamızın, bir abimizin bize söylediği sözlerden çıkardığımız derslerle gerçekleştirdik. Aslında yolumuza bu şekilde devam ettik. Çünkü masa başında oturup kendi yaptığımızı belirleseydik belki de bunun karşı tarafta bir alıcısı olmayacaktı. Kamu kaynakları da belki israf olacaktı. Ancak bir şehri bütün paydaşlarıyla beraber yönetme imkanımız oldu. Bunun içerisinde çiftçimiz de vardı, yöneticimiz de vardı. Bunun bereketini de gördük elhamdülillah. Buradan hoş hatıralarla ayrılacağım. Her şeyden önce Edirne, kalbimin en güzel yerinde olacak. Ölene kadar da orada kalacak. Edirne'yle ilgili ne duyarsam, ailemle ilgili bir şey duymuşum gibi aynı hassasiyeti göstereceğim. Dolayısıyla burada sizler, bütün kırsalı, köylerimizi ve oradaki insanlarımızı temsil eden arkadaşlarımızsınız. Sizlerden bütün köylerimize ve hemşehrilerimize selamlarımızı götürmenizi istirham ediyorum. Onlardan da bizlere haklarını helal etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

'DEZAVANTAJLI MAHALLELERDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI GEREKİYOR'

Vali Sezer, eksik kalan çalışmalara ve sosyal sorumluluk boyutuna da değinerek, "Köylerde ve şehir merkezinde ne ihtiyaç varsa elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği, nefesimizin yettiği kadar uğraştığımızı biliyoruz. Yapamadığımız çok iş var. Bunun mahcubiyetini taşıyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerimize girerek orada köklü değişiklikler yapamamış olmak içimde bir ukde olarak kalacak. Çünkü bu memleket garibin, bu devlet yoksulun devletidir. Devletin onlara sahip çıkması, merhamet yüzünü göstermesi gerekiyor. Biz gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalıştık. Ancak köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu bayrağı devralan arkadaşlarımız da bu çalışmaları devam ettirirler. İnsanımıza sahip çıkmazsak şehre de sahip çıkmamış oluruz. Şehir dediğimiz dört duvardan ibarettir. Önemli olan insanımıza sahip çıkmak, onların beklentilerini gerçekleştirmek ve onları en iyi şekilde, layık oldukları şartlarda yaşatmaktır. Bu anlamda sosyal alanda birçok projeyi hayata geçirdik. Ancak dediğim gibi, köklü değişikliklerin de bunlarla beraber hayata geçirilmesini dua ve temenni ediyorum" dedi.

'İKİNCİ MİLLET BAHÇESİ'

Edirne'deki projelere ilişkin bilgi de veren Vali Sezer, "Kırkpınar alanının projesi bitti. İnşallah yeni bir er meydanını, sekizgen bir er meydanıyla birlikte hayata geçireceğiz. Girişinde Hasbahçe, sarayın hasbahçesi ve sarayla beraber inşallah önümüzdeki yıl Edirne'yi karşılayacak bir proje olacak. Kısa zamanda inşaatına başlanacak. 25 Kasım Stadyumu'nun bulunduğu yere ilişkin de malumunuz ihalesini yaptık ve yıkımı gerçekleştirildi. Orada da muhteşem bir şehir meydanı oluşturulacak. Onun da projesi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılacak. Tunca Nehri'ne kadar uzanan bir kentsel dönüşüm ve uygulamayla beraber bu proje de hayata geçirilecek. Biz bu çalışmaların altyapısını hazırladık. İnşallah meyvelerini sizler görürsünüz. Biz de bir vesileyle şehri ziyaret ettiğimizde bunları görme imkanı buluruz. Bunlar tabii büyük işler. Sarayla beraber Edirne'nin çehresi tamamen değişecek. İnşallah bunlar tamamlandığında tarihi yapıların da çoğunun ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Muradiye Camisi, çevresiyle beraber ihale edildi. Onun da inşaatına başlanacak. Tunca Nehri'nde, Evliya Kasımpaşa Camisi'ne kadar uzanan alanda ikinci Millet Bahçesi'nin yapımına ilişkin proje çalışmaları da devam ediyor. Bunlar tamamlandığı zaman şehrin yapısı ve kimliği tamamen değişecek. İnşallah hep bunu söylüyorum ama yapılacak çok iş, gidilecek çok yol var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi'nin yöneticileri vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı