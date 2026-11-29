Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Sezer, şehir gönüllüleri vakfıyla vedalaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı yönetimiyle vedalaştı. Valilik açıklamasına göre Sezer, vakfın mütevelli heyetini kabul ederek çalışmalarının sürmesinin önemli olduğunu söyledi, heyete teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı yönetimiyle vedalaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, veda programlarını sürdüren Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı mütevelli heyetini kabul etti.
Vali Sezer, vakfın çalışmalarına devam etmesinin önemli olduğunu belirterek mütevelli heyetine çalışmaları için teşekkür etti.
Kaynak: AA