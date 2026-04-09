Batman Üniversitesi ile TPIC arasında işbirliği protokolü imzalandı

Batman Üniversitesi ile Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile TPIC Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Murat Gencel protokole imza attı.

Protokol kapsamında öğrencilerin TPIC bünyesinde staj ve uygulama imkanlarından yararlanması ve araştırma süreçlerine katılması hedefleniyor. TPIC çalışanlarının ise üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans programlarına katılımının teşvik edilmesi öngörülüyor.

Anlaşma çerçevesinde üniversite akademik danışmanlık ve proje geliştirme desteği sunacak, TPIC ise öğrencilere staj imkanı sağlayarak teknik alanlardaki çalışmalara katkı verecek.

Rektör Demir, AA muhabirine, Batman Üniversitesinin enerji alanında ihtisas üniversitesi olduğunu belirterek, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti.

TPIC ile yapılan işbirliğinin enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanların tasarımı, üretimi ve geliştirilmesine katkı sunacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Batman Üniversitesi öğrencileri henüz öğrenciyken uzun süreli istihdam imkanına kavuşacak. Kendini ispatlayan öğrencilerimizin ileride istihdamına katkı sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Bu işbirliği, üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Öğrenci dostu bir üniversite olarak, öğrencilerimizin sadece akademik gelişimine değil, mezuniyet sonrası istihdamına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle işbirliğine katkı sunan TPIC yetkililerine teşekkür ediyorum."

Üç yıl geçerli olacak ve tarafların mutabakatıyla uzatılabilecek protokolün imza törenine akademisyenler, TPIC yetkilileri ve öğrenciler katıldı.