Batman Sason'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yollar Açılıyor

Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Sason'da son günlerde etkili olan yağışlardan dolayı ulaşıma kapanan köy yollarında İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Muttalip Çelik, ilçede yağış nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, Kaymakam Furkan Başar'ın talimatları doğrultusunda ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Çelik, şu ana kadar 20 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığını aktararak, "Ekiplerimiz bütün grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor. Kapanan 15 köy ve mezra yolunda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.