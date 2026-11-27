Batman Kozluk'ta İl Tarım Müdürlüğü öğrencilere balıkçılığı anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki okulda Dünya Balıkçılık Günü etkinliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yaptı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü etkinliği düzenlendi.
Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde bulunan Yeniçağlar İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.
Etkinliğe Şube Müdürü Engin Doyar ve Proje Koordinatörü Murat Işık katıldı.
Eğitimlerle öğrencilerin balıkçılık, su ürünleri ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Kaynak: AA