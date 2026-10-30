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Batman Kozluk'ta devrilen tırda hasar oluştu, şoför yaralanmadı

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Batman Kozluk'ta devrilen tırda hasar oluştu, şoför yaralanmadı
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyü mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi. Kazada şoför yaralanmazken araçta hasar oluştu, devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Karpuzlu köyü mevkiinde Müslüm A. idaresindeki 33 AZ 116 plakalı tır şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır şoförü kazada yaralanmazken araçta hasar oluştu.

Devrilen tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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