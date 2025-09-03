Batman İHH, 650 Yetim Öğrenciye Kırtasiye Yardımı Yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) Batman İnsani Yardım Derneği, 650 yetim öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Hayırseverlerin desteğiyle derneğin Batman şubesince yetim öğrencilerinin kırtasiye malzemesini karşılamak için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında alınan malzemeler dernek binasında gönüllülerce yetim öğrencilere dağıtıldı.

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Mehmet Şah Keskin, yaptığı açıklamada, bir yetimin gülmesinin dünyanın gülmesi anlamına geldiğini söyledi.

Keskin, şunları kaydetti:

"Bu malzemeler içerisinde çanta, kalem, defter ve silgi gibi birçok malzeme var. Bir öğrencinin ne ihtiyacı varsa çantaya koyup teslim ettik. Geçen yıl 450 öğrencimize yardımda bulunmuştuk. Talepler çoğaldıkça ve bağışçılarımızın destekleriyle de bu yıl 650 öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Desteklerini sunan tüm yardımseverlerimizden Allah razı olsun."