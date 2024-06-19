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Batman Hasankeyf'te bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi! Girişler kapatıldı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı bölgeler 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ilan edilen geçici askeri güvenlik bölgesine, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından belirtilen tarihler arasında izinsiz olarak girmemeleri gerektiği belirtildi.

Batman Valiliği, Hasankeyf ilçesindeki bazı bölgelerin 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiğini bildirerek, izinsiz girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf ilçesinde bazı bölgelerin 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Batman Hasankeyf'te bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

VALİLİK KONUM VEREREK UYARDI

Bölgeye, vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından belirtilen tarihler arasında izinsiz olarak girmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Hasankeyf ilçesinde; 19 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında, kuzeyde, Çatalsu Mahallesi Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzey doğusu, Çine Tepe, Koyunlu Mahallesi'nin 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tepe, Verkedavut Tepe Banikola sırtı, Güneşli köyü doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi köyü güney doğusu Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Harami Karakol Gediği, doğuda ise Sevrak Tepe kuzeydoğusu, Güverhacı Tepe Kayıklı köyü güney batısı, Şikeriharciya Tepe kuzeydoğusu, güneyde, Şikerharciya Tepe kuzeydoğusu, Gariavlike Tepe doğusu, Beltaguvar Tepe doğusu, Karakataş Tepe uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Şayesir sırtları, 1685 Rakımlı Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, Kelemahmuke sırtları, batıda, Kelemahmuke sırtları, Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesi uzantısı arasında kalan arazi kesimler 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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