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BATMAN'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Alaattin Okan hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolu, Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilmeyen 61 K 3597 plakalı TIR ile Alaattin Okan yönetimindeki 06 AL 0772 plakalı otomobil, Batman çıkışında kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Alaattin Okan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Okan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı