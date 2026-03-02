Haberler

Batman'da ilkokul öğrencileri Gazzeli çocuklar için yardım topladı

TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için bağış topladı. 'Ramazan Kumbarası' uygulaması ile toplanan yardımlar İHH Batman İnsani Yardım Derneği'ne teslim edildi.

Batman'da, TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için bağış topladı.

Okulda eğitim gören öğrencilerden Metin Kaçmaz, ramazan ayı dolayısıyla Gazze'de 2 yetim çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattığı "Ramazan Kumbarası" uygulamasına arkadaşları da katkı sundu.

Kaçmaz ve arkadaşları, toplanan bağışları Gazze'deki 2 yetim çocuğa ulaştırılmak üzere İHH Batman İnsani Yardım Derneğine teslim etti.

Bağışları teslim alan Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Latif Kaya, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
