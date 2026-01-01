Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Batman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gap Mahallesi 2504 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın birinci katında bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.