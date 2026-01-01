Haberler

Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Gap Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gap Mahallesi 2504 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın birinci katında bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
