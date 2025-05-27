Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanırken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve 15 bin 400 lira para ile ilgili işlemler devam ediyor.
BATMAN'da, polisin düzenlediği 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 400 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel