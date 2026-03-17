Haberler

Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sultan Oynar (65) hayatını kaybetti. Kazadan sonra yakınları aracın etrafında toplandı ve taşlarla saldırdı; polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Edip. Ş. (45) yönetimindeki 34 HKY 100 plakalı otomobil, Korik Kavşağı yönüne ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Oynar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Oynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Oynar'ın cenazesi otopsi için hastane Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen yakınları ise otomobile taşlarla saldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Sürücü Edip Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

