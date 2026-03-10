Haberler

Sason'da "Yaşayan Kütüphane" hizmete açıldı

Sason'da 'Yaşayan Kütüphane' hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, gençlerin teknolojiyle daha yakından buluşmasını amaçlayan 'Yaşayan Kütüphane' açıldı. Kütüphane, metaverse sınıfı, robotik kodlama ve çevrimiçi eğitim imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Batman'ın Sason ilçesinde teknoloji odaklı eğitim ve sosyal gelişim imkanları sunacak "Yaşayan Kütüphane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sason Kaymakamlığı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen kütüphanenin, gençlerin ve öğrencilerin teknolojiyle daha yakından buluşmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, açılış programına Vali Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı bildirildi.

Kütüphane bünyesinde oluşturulan metaverse sınıfı, robotik kodlama sınıfı, çocuk kulübü ve dijital kütüphane bölümleriyle öğrencilerin teknolojiye erişiminin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, sanal gerçeklik simülatörleri aracılığıyla eğitim, bilimsel ve kültürel alanlarda farklı deneyimler kazandırılmasının planlandığı ifade edildi.

Proje kapsamında özellikle kırsal mahalle ve köylerde yaşayan öğrencilerin sanal gerçeklik uygulamalarıyla tarihi ve kültürel mekanları dijital ortamda gezebileceği, ayrıca köylerde yaşayan vatandaşlara tarım ve hayvancılık başta olmak üzere mesleki gelişime yönelik bilgilendirici sanal gerçeklik eğitimleri verileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, Batman genelinde teknoloji odaklı eğitim projelerinin sürdüğünü belirterek, il genelinde 150 teknoloji sınıfı kurmayı planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı