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Batman'da PKK Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Batman'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve yasa dışı sokak eylemlerine katılan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Şehit Birol Özteki' adıyla gerçekleştirildi.

(BATMAN) - Batman'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandası yapan ve yasa dışı sokak eylemlerine katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekiplerin kent genelinde düzenledikleri 'Şehit Birol Özteki' adı verilen eş zamanlı operasyon sonucu yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da PKK Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA / Güncel
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