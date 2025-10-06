Batman'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş 300 Kilogram Şeker İmha Edildi

Haberler

Batman'da yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker bulundu ve imha edildi. Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını koruma amaçlı denetimlerin süreceğini açıkladı.

Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi'nde bir işletmede yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şekere el konuldu.

Ekiplerce el konulan şeker çöp sahasında imha edildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği, kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlardan, alışverişlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihini kontrol etmeleri, ihlal tespit etmeleri halinde ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
