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Batman'da Sivil Toplum Kuruluşlarından İsrail Saldırılarına Tepki

Batman'da Sivil Toplum Kuruluşlarından İsrail Saldırılarına Tepki
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Batman'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak için bir araya geldi. Temsilciler, bölgedeki güvenlik ve istikrarın tehdit altında olduğunu belirterek uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Eğitim-Bir-Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Batman Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) temsilcisi Cengiz Arı, son günlerde işgal rejimi tarafından Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yapılan saldırılarla bölgedeki istikrar ve güven ortamının tehdit edildiğini söyledi.

Bombalı saldırılar sonucunda kadın ve çocukların katledildiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve altyapının zarar gördüğünü kaydeden Arı, şöyle konuştu:

"Bu saldırılar, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olup, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşımaktadır. Lübnan halkının güvenliği ve bölgedeki barışın korunması adına, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi ve saldırıları durdurmaya yönelik adımlar atması büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel

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