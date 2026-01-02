Polisler, gençlerle kar topu oynadı
Batman'da etkili olan kar yağışının ardından polisler ve gençler, Turgut Özal Bulvarı'nda keyifli anlar yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, polislerin gençlerle birlikte kar topu oynadığı anlar dikkat çekti.
Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Turgut Özal Bulvarı'nda polislerle gençler bir süre kar topu oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin kısa süreliğine gençlerin oyununa eşlik ettiği görüldü.
