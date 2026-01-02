Haberler

Polisler, gençlerle kar topu oynadı

Güncelleme:
Batman'da etkili olan kar yağışının ardından polisler ve gençler, Turgut Özal Bulvarı'nda keyifli anlar yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, polislerin gençlerle birlikte kar topu oynadığı anlar dikkat çekti.

BATMAN'da etkili olan kar yağışının ardından polislerle gençlerin kar topu oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Turgut Özal Bulvarı'nda polislerle gençler bir süre kar topu oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin kısa süreliğine gençlerin oyununa eşlik ettiği görüldü.

