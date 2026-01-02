Polisler, gençlerle kar topu oynadı

BATMAN'da etkili olan kar yağışının ardından polislerle gençlerin kar topu oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Turgut Özal Bulvarı'nda polislerle gençler bir süre kar topu oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin kısa süreliğine gençlerin oyununa eşlik ettiği görüldü.