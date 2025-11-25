Batman'da Narkotik Köpeği ile 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

BATMAN'da hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada stepnenin içine gizlenmiş 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hector' ile arama yaptı. Stepnede 10 kilo skunk ve 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.