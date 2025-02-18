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Batman'da Malabadi Köprüsü Mesire Alanı İçin Çivi Çakma Töreni Yapıldı

Batman'da Malabadi Köprüsü Mesire Alanı İçin Çivi Çakma Töreni Yapıldı
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Batman'da gerçekleştirilen çivi çakma töreni ile Malabadi Köprüsü Mesire Alanı'nın sosyal yaşama ve turizme katkı sunması amaçlanıyor. Vali Ekrem Canalp, proje kapsamında kentin 50 yıllık gelişim planlarını anlattı.

Batman'da Malabadi Köprüsü Mesire Alanı için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında bölgeye yapılacak Malabadi Köprüsü Mesire Alanı'nın sosyal yaşama ve turizme katkı sunması hedefleniyor.

Mesire alanı için düzenlenen çivi çakma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Kent için iyi bir gelişim planlarının olduğunu ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Bu plan, Bakanımız Mehmet Şimşek'in talimatları doğrultusunda 'Batman'ı önümüzdeki 50 yıllık bir perspektifte nereye götürmek istiyoruz?' sorusuna vermiş olduğumuz cevaptır. Planın içerisinde 16 ana başlığımız var. Bu 16 ana başlıktan bir başlık da turizm. Bugün burada çivisini çakacağımız bu tesis, bu 16 başlıktan birisi olan turizmle ilgili ne yapmamız gerektiğine ilişkin çok anlamlı bir ipucu veriyor."

Malabadi Köprüsü'nün İslam medeniyeti içerisinde mimari anlamda ulaşılan bir zirveyi temsil ettiğini dile getiren Canalp, "Bu alan ve bu alandaki düzenleme aynı zamanda medeniyetimize de sahip çıkma çabasının bir parçasıdır." dedi

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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