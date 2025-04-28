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Batman'da 'Mahallemiz tertemiz' Temizlik Kampanyası Başlatıldı

Batman'da 'Mahallemiz tertemiz' Temizlik Kampanyası Başlatıldı
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Batman Belediyesi, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla 'Mahallemiz tertemiz' sloganıyla başlayan temizlik kampanyası kapsamında mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar sırasında muhtarların ihtiyaç ve önerileri de dikkate alınıyor.

Batman Belediyesi tarafından "Mahallemiz tertemiz" sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla yürütülen kampanya kapsamında, mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda mahallenin büyüklüğü ile bulvar, cadde ve sokak sayısına göre personel ve araç planlaması yapılıyor.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinerek temizlikle ilgili ihtiyaç, talep ve öneriler de dinleniyor.

Hilal Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda 40 personel, 5 yol süpürme aracı, 2 yol sulama arazözü, ibadethane temizlik aracı, konteyner yıkama aracı, kepçe, 2 kamyon, 2 çöp toplama aracı ve 2 çöp taksi görev aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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