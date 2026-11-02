Batman'da lise bahçesinde demir korkuluğa eli saplanan çocuk itfaiyeyle kurtarıldı

Batman'da lise bahçesinde demir korkuluğa eli saplanan çocuk itfaiyeyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da dün akşam bir lisenin bahçe kapısındaki demir korkuluğa eli saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin korkuluğu kesmesiyle kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
BATMAN'da, bir lisenin bahçe kapısındaki demir korkuluğa eli saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada okul kapısına tırmanmaya çalışan çocuğun eli, demir korkuluğa saplandı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek çocuğun elini sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.