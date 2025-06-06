Batman'da Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyaretleri

Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı vatandaşlar Yasin-i Şerif okurken bazıları ise mezar taşlarını temizledi.