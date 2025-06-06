Batman'da Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyaretleri

Batman'da Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyaretleri
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Kurban Bayramı dolayısıyla Batman'da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Asri Mezarlığını ziyaret ederek vefat eden yakınları için dua etti, Kur'an okudu ve mezar taşlarını temizledi.

Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı vatandaşlar Yasin-i Şerif okurken bazıları ise mezar taşlarını temizledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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