Haberler

Gercüş'te kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri sürüyor.

BATMAN'da kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı

Sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum

Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı