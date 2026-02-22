Gercüş'te kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ağır yaralı

BATMAN'da kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı