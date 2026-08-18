Haberler

Batman'da alçıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Batman'da alçıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da kolundaki alçıya gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Batman'da kolundaki alçıya gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos'ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Bir yolcunun kolundaki alçıda yapılan incelemede, alçı içerisine gizlenmiş 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Ne karar çıkacağı merak konusu
Ünlü çift kuralları böyle çiğnedi! Güvenlik önlemlerini hiçe saydılar

Ünlü çift kuralları böyle çiğnedi! Güvenlik önlemlerini hiçe saydılar
1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın

1500 yıl önce ölen genç kadının mezarından çıkana bakın
Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar

Gözü dönen magandalar durmadı! Yol ortasında dakikalarca darp ettiler
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen ses viral oldu

Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen ses viral oldu