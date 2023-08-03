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Batman'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AR 809 plakalı kamyon Demirbilek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AR 809 plakalı kamyon Demirbilek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Batman Güncel Haberler

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